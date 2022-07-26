Лиз Трасс вышла победительницей из дебатов с Риши Сунаком почти по всем пунктам

В понедельник вечером на ВВС прошли теледебаты претендентов на кресло премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака.

По результатам опросов представителей Консервативной партии YouGov, 39% респондентов считают, что дебаты лучше провел Риши Сунак. В пользу Трасс высказались 50%.

На вопрос, кто из кандидатов больше общается с обычными людьми, 63% назвали Трасс, 19% - Сунака. Опрос проводился среди 507 членов Консервативной партии, которые наблюдали за дебатами.

В течение первых 12 минут дебатов Риши Сунак 22 раза прервал Лиз Трас. Члены тори заявили, что Трасс показала лучшие результаты по всем вопросам, затронутым во время дискуссии.

54% считают ее более симпатичным кандидатом, Сунак по этому пункту набрал 35%. Среди опрошенных 51% доверяет Трасс, 37% - Сунаку.

По вопросу, касающемуся ситуации в Украине, 62% опрошенных больше понравилась Трасс, 18% - Сунак. По стоимости жизни показатели составили 55% и 34% соответственно.

Консерваторам больше понравились ответы Трасс на вопросы по поводу налогообложения, Бориса Джонсона, окружающей среды и Brexit.

Только по одному критерию Риши Сунак превзошел на дебатах Лиз Трасс. Когда консерваторов спросили, кто больше похож на премьер-министра, 43% назвали Сунака, 42% - Трасс.