Огородники рассказали, как правильно собирать фасоль

Стручковую или спаржевую фасоль убирают постепенно, ожидая полного вызревания зерна. Учитывайте, что семена отдельных сортов могут быть спелыми даже при зеленой окраске створок бобов.

Сроки уборки урожая:

У спаржевой фасоли не стоит дожидаться полной зрелости стручков. Их нужно срывать свежими, когда у них нежная текстура и много сока. Овощ убирают через 10–15 дней после формирования завязи. Регулярно собирайте зрелые бобы, чтобы созрели новые. Кустовая фасоль готова к сбору через 2 месяца после посадки, вьющаяся — не ранее, чем через 4.

Сроки уборки лущильных сортов определяют по внешнему виду овощной культуры. У растения желтеют листья, твердеют и иссыхают стручки. Зреют они неравномерно. Обычно первыми готовы к уборке стручки, расположенные снизу.

Зрелые семена должны быть правильной формы, с гладкой и ровной поверхностью, без повреждений.

Как убирать урожай:

Спаржевую фасоль убирают вместе со стручками. Перед закладкой на хранение ее нужно только перебрать. Других действий (лущение, сушка) не требуется. Лущильные сорта убирают ранним утром или поздним вечером, когда стручки слегка влажные и не раскрываются при сборе.

Возможно 2 способа уборки:

вырвать кусты с корнем, зафиксировать веревкой, подвесить, лущить после сушки;

собирать только стручки, по мере их созревания.

Вылущенные семена нужно подсушить. Оптимальный способ — поместить их в тканевый мешочек и расположить под навесом. В городских условиях бобы хранят на лоджии. Важно убрать овощную культуру вовремя — перезревшие стручки будут трескаться, что приведет к потере урожая.

После того, как зерна попадут на грунт, они будут гнить и поражаться насекомыми. Есть риск поражения овощей, которые не успели созреть.

Собранные бобы, которые не будут использоваться как посадочный материал, хранят в стеклянных банках с винтовой крышкой. Для защиты от зерновки фасоль прогревают в духовке при температуре 60ºС.

Спаржевые сорта можно консервировать и замораживать. Не забывайте поделиться в комментариях, помогла ли вам статья в определении сроков и правилах сбора урожая.