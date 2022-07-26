Госдеп США сожалеет о решении России выйти из программы МКС после 2024 года

Пресс-служба Госдепа США сообщила, что Вашингтон сожалеет о решении России покинуть Международную космическую программу.

Вечером вторника пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов сообщила, что для Вашингтона стало полной неожиданностью заявление нового лидера "Роскосмоса" Юрия Борисова, который утверждает, что Россия выйдет из программы Международной космической станции после 2024 года.

В Госдепе отметили, что слова Борисова заставляют США сожалеть о новом решении "Роскосмоса", поскольку Россия стратегическим партнёром Штатов по освоению космического пространства.