Экспорт российской нефти падает пять недель подряд
По данным Bloomberg, поставки российской нефти снизились на 480 000 баррелей в день, т.е. на 13%. Доходы от экспортных пошлин упали с 168 млн долларов до 155 млн долларов.
Одна из основных причин – ослабление спроса со стороны Индии и Китая. После начала российско-украинского конфликта они увеличили закупки энергоносителя.
На данный момент на эти две страны по-прежнему приходится 55% морского экспорта российской нефти.
Но спрос Китая снизился на 52 000 баррелей в день в среднем за последние четыре недели по сравнению с предыдущим периодом, а спрос Индии упал на 18 000 баррелей в сутки.
При этом поставки российской нефти в Северную Европу продолжают расти, в первую очередь за счет заполнения резервуаров для хранения в Нидерландах.
На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что поставки российской нефти в Китай и Индию упали почти на 30% с тех пор, как они достигли своего пика.
Эта цифра может увеличиться и показать снижение на 40%, в зависимости от пункта назначения 4 млн баррелей, которые в настоящее время находятся в пути.
Ранее нефтеперерабатывающие заводы в Индии обычно не покупали российскую нефть из-за высоких транспортных расходов. Но высокие скидки на нефть, а также на природный газ позволили стане извлечь выгоду на энергетическом рынке.
Опубликовано: Светлана Репина
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