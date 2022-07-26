TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок
Неприятность произошла в прямом эфире, в ходе которого транслировались дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака.
Как сообщили представители телеканала TalkTV, который вел прямой эфир вместе с изданием The Sun, мероприятие пришлось прервать из-за того, что ведущая Кейт Маккэн внезапно потеряла сознание.
Это случилось в тот момент, когда в студии прозвучал вопрос о России и ее президенте Владимире Путине. Неожиданно в прямом эфире раздался грохот, при этом на лице Лиз Трасс появилось испуганное, даже паническое выражение, после чего она произнесла «О, боже мой» и поспешно вышла из кадра. Затем на экране надолго появилась заставка.
О состоянии здоровья телеведущей ничего не сообщается. Также пока не поступало информации о том, будут ли продолжены дебаты.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок
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