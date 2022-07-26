Путин планирует запустить производство беспилотников Bayraktar в России

В Висконсине более 300 оленей заразились «болезнью зомби», их придется убить

В августе 2021 года на предприятии Maple Hill Farms недалеко от Гилмана в округе Тейлор была обнаружена хроническая болезнь истощения, также известная как «болезнь зомби-оленя».

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