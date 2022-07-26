Путин планирует запустить производство беспилотников Bayraktar в России

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Турции Тайипу Эрдогану наладить производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в России.

Во вторник, 26 июля 2022 года, турецкий телеканал CNN TÜRK заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган во время заседания Партии справедливости и развития сообщил о желании Президента Росиии начать сотрудничество в оборонном производстве.

Журналисты CNN TÜRK утверждают, что Путин якобы предложил Эрдогану построить завод турецкой компании Baykar Makina, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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