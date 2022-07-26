WSJ: объявление дефолта «Нафтогаза» запустит цепную реакцию на Украине
Объявление дефолта «Нафтогаза» станет первой стадией в цепной реакцией в экономической и финансовой системе Украины.
Во вторник, 26 июля 2022 года, американская газета «Уолл-стрит джорнэл» прокомментировало объявление дефолта по евробондам государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины».
По мнению обозревателей издательства, отказ от уплаты облигаций иностранным инвесторам крупнейшим налогоплательщиком Украины означает начало краха экономической и финансовой системы государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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