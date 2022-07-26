Си Цзиньпина пригласили на саммит G-20, но он дал непонятный ответ

Во время встречи в Пекине президент Индонезии Джоко Видодо пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в ноябрьском саммите Большой двадцатки, который пройдет на Бали.

Китайский лидер поблагодарил принимающую сторону за приглашение и пожелал успехов в проведении саммита. Однако о своих планах присутствовать на мероприятии он ничего не сказал.

Поездка президента Индонезии в Китай – это первый визит иностранного лидера со времен февральской Олимпиады.

Из-за политики «нулевого COVID» иностранные лидеры не могли посещать страну во время пандемии, а сам Си Цзиньпин выезжал за пределы Китая в январе 2020 года.

Экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Веллиан Виранто полагает, что индонезийский лидер попытается убедить своего китайского коллегу посетить саммит -20, запланированный на 15-16 ноября.

По его словам, важным вопросом является расширение торговли и инвестиций, поскольку на Китай приходится четверть от общего объема торговли Индонезии.

Недавняя встреча финансовых руководителей G-20 была омрачена разногласиями по поводу ситуации в Украине и завершилась без совместного соглашения, хотя и позволила добиться определенного прогресса в решении глобального продовольственного кризиса.

Газета Коммунистической партии КНР Global Times сообщила во вторник, что отношения между Китаем и Индонезией должны пройти всестороннюю модернизацию после встреч их лидеров, назвав торговлю ключевой областью, которая принесет пользу.