Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену присвоили почётное корейское имя, чтобы он продолжал думать о сохранении мира на Корейском полуострове.

Во вторник, 26 июля 2022 года, южнокорейская газета The Korea Times сообщила, что Корейская ассоциация дружбы присвоила американскому лидеру Джо Байдену корейское имя Пэ Чжи Сон.

Примечательно, что такой чести был удостоен и главный оппонент Байдена экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, которому корейские активисты дали почётное имя У Дэ Иль.