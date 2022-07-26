Президенту США Джо Байдену присвоили символичное корейское почётное имя
Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену присвоили почётное корейское имя, чтобы он продолжал думать о сохранении мира на Корейском полуострове.
Во вторник, 26 июля 2022 года, южнокорейская газета The Korea Times сообщила, что Корейская ассоциация дружбы присвоила американскому лидеру Джо Байдену корейское имя Пэ Чжи Сон.
Примечательно, что такой чести был удостоен и главный оппонент Байдена экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, которому корейские активисты дали почётное имя У Дэ Иль.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок
Си Цзиньпина пригласили на саммит G-20, но он дал непонятный ответ
Spiegel: Шредер обсуждает в Москве поставки по «Северному потоку»
WSJ: объявление дефолта «Нафтогаза» запустит цепную реакцию на Украине
Вице-канцлер Германии заявил, что пуск «Северного потока-2» — это капитуляция Европы