Выступление Виктора Орбана, в котором он заявил, что хочет предотвратить превращение Венгрии в страну «смешанного происхождения», вызвало возмущение внутри страны и за рубежом.

Премьер-министр Венгрии Орбан выступил в румынском Бэйле-Тушнаде против потока мигрантов, а также против смешения с «неевропейцами».

Эти заявления вызвали возмущение со стороны министра иностранных дел Румынии и лидера еврейской общины Венгрии.

Давний союзник Орбана и советник в его правительстве Жужанна Хегедус осудила подобные высказывания и подала в отставку.

Хегедус сказала, что речь, которую произнес Орбан, является чисто обличительной нацистской речью, достойной Геббельса. По ее мнению, подобные заявления должны были понравиться самым гнусным расистам.

Орбан отверг обвинения, заявив, что его правительство проводит политику абсолютной нетерпимости к антисемитизму и расизму.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску также подверг критике высказывания Орбана. Он отметил, что взгляды венгерского лидера являются неприемлемыми.

В своем выступлении Орбан осудил попытки Европейского союза ввести санкции против России из-за ситуации в Украине и отказаться от поставок российских энергоресурсов.

Он добавил, что Венгрия хотела оставаться в стороне от конфликта в соседней Украине, и предсказал, что Россия выиграет, потому что она имеет асимметричное преимущество и ей не навредят санкции.