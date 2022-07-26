Любимый многими напиток может стать причиной потери зрения

США предупредили, что провокации Китая в Южно-Китайском море могут привести к крупному инциденту

США обвинили Китай в участившихся «провокациях» против конкурирующих претендентов в Южно-Китайском море и заявили, что крупный инцидент – лишь вопрос времени.

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