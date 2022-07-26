Любимый многими напиток может стать причиной потери зрения
Особенно рискуют люди после 40 лет. Особенно если пьют больше трех чашек напитка в день.
Опубликовано: Наталья Павлова
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