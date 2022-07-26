Трамп заявил, что США стоят на коленях и терпят унижения на мировой арене
Дональд Трамп утверждает, что американская мечта мертва, поэтому США остаётся только стоять на коленях и терпеть унижения.
Во вторник, 26 июля 2022 года, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления на собрании организации America First Policy Institute заявил, что США направляются прямиком в ад.
Трамп утверждает, что США лишились уважения в мировом сообществе из-за того, что политика Байдена поставила страну на колени, отобрав у американцев базовые права и свободы каждого гражданина.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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