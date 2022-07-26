Аналитики объяснили, что выход России из МКС означает для НАСА

Глава космической корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сделал неожиданное заявление о том, что Россия намерена выйти из МКС в 2024 году.

Он сообщил, что страна сосредоточится на строительстве собственной космической станции. Между тем НАСА планирует продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Международная космическая станция является комплексной программой. Почти три десятилетия Россия строила и запускала собственные сегменты МКС, выделяла ресурсы и отправляла космонавтов на аванпост.

Поэтому выход России из МКС является серьезной угрозой. С другой стороны, страна уже несколько раз делала подобные заявления, но в итоге ничего не предпринимала.

Главный защитник и старший советник по космической политике некоммерческого Планетарного общества Кейси Дрейер считает, что это больше похоже на геополитический пиар, чем на изменение политики.

Заявления официальных лиц НАСА и астронавтов, выступивших во вторник на конференции по исследованиям и разработкам Международной космической станции в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили это. Ни один из них не слышал о конкретных планах ухода России.

Для создания собственной станции «Роскосмосу» потребуются огромные инвестиции. Но в прошлом году российский президент сократил бюджет на космическую деятельность.

Более того, Россия также не внесла существенных изменений в партнерские отношения. Всего две недели назад НАСА и Роскосмос договорились об обмене экипажами между кораблями SpaceX Crew Dragon и кораблями «Союз».