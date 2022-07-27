Новое исследование Оксфордского университета показало, что алкоголь ускоряет старение мозга
Не секрет, что большое количество алкогольных напитков негативно влияет на здоровье. Но последнее исследование Оксфордского университета доказало, что спиртное ускоряет старение мозга.
Результаты исследования опубликованы в PLOS Medicine. В нем участвовали 20 965 человек, средний возраст которых составлял 55 лет.
Из всех участников исследования 2,7% не употребляли алкоголь, остальные выпивали в среднем 18 порций каждую неделю. Это примерно 6 бокалов вина или 7,5 банок пива.
Руководитель исследования Аня Топивала говорит, что при употреблении более 7 единиц алкоголя в неделю в мозге накапливается железо.
Это приводит к ухудшению когнитивных функций. Мозг очень чувствителен к изменениям в метаболизме железа.
Аномально высокое содержание этого вещества в мозге вызывает окислительный стресс, который приводит к повреждению нейронов и гибели клеток.
Таким образом, для замедления старения мозга следует отказаться от алкоголя либо сократить его потребление. Специалисты рекомендуют выбирать слабоалкогольные напитки и пить воду одновременно со спиртным.
Тем, кто выздоравливает от алкогольной зависимости, нежелательно пить безалкогольные напитки, поскольку они повышают тягу к спиртному.
Опубликовано: Светлана Репина
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Новое исследование Оксфордского университета показало, что алкоголь ускоряет старение мозга
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