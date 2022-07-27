США предупредили, что провокации Китая в Южно-Китайском море могут привести к крупному инциденту
США обвинили Китай в участившихся «провокациях» против конкурирующих претендентов в Южно-Китайском море и заявили, что крупный инцидент – лишь вопрос времени.
Заместитель помощника госсекретаря по Восточной Азии в Государственном департаменте Юнш Пак сообщила, что китайские самолеты все чаще участвовали в небезопасных перехватах австралийских самолетов в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.
В США утверждают, что самолеты Китая в трех случаях за последние несколько месяцев создали угрозу для проведения морских исследований в районе Филиппин.
Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер говорит, что в первой половине года имели место десятки инцидентов с участием китайских военных в Южно-Китайском море.
Китай претендует почти на все акваторию Южно-Китайского моря, и Пак назвала эти претензии «обширными и незаконными».
Она добавила, что провокационные действия Китая по реализации таких претензий способствуют региональной нестабильности, наносят ущерб экономике других государств-претендентов, подрывают существующий морской порядок и угрожают правам и интересам всех стран.
Заявления были сделаны до ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.
Ожидается, что разговор будет посвящен способам предотвращения перерастания стратегического соперничества между США и Китаем в конфликт, особенно из-за Тайваня.
Опубликовано: Светлана Репина
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