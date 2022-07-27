Сергей Брин может получить 100 млн долларов за свои акции Tesla, купленные за 500 000 долларов

Сергей Брин, один из первых инвесторов Tesla , может получить более 100 миллионов долларов, обналичив свою долю в автопроизводителе Илона Маска.

Соучредитель Google и бывший президент Alphabet поручил своим финансовым консультантам продать свои активы в компаниях Маска.

Считается, что это связано с романом Илона Маска и жены Сергея Брина, с которой он недавно развелся. Маск опровергает эту информацию.

Брин вложил неизвестную сумму на Tesla в 2006 году, помогая зарождающейся компании по производству электромобилей собрать в общей сложности 40 миллионов долларов.

В декабре 2008 года он вложил в автопроизводителя еще 500 000 долларов в рамках еще одного сбора средств в размере 40 миллионов долларов.

Однако имя Брина не фигурирует ни в одном из документов Tesla, поданных в SEC, что указывает на то, что он никогда не владел более чем 5% акций компании и не продавал акции, когда она стала публичной в июне 2010 года.

Размер и стоимость доли Брина в Tesla и продал ли он ее, остается неясным. Но если предположить, что Брин владел акциями Tesla на 500 000 долларов после IPO компании, его доля сегодня стоила бы более 100 млн долларов.

Стремительный рост стоимости акций Tesla принес огромную прибыль и другим акционерам. Соучредитель Oracle Ларри Эллисон, объявивший в июне, что уходит из совета директоров Tesla, владел около 15 млн акций компании по состоянию на 31 марта.

Он потратил около 1 млрд долларов на этот актив, который сейчас оценивается в сумму, превышающую 12 млрд долларов.