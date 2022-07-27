Страна с самой быстрорастущей экономикой в мире пытается избавиться от нефтяной зависимости
Гайана, страна с самой быстрорастущей экономикой в мире, планирует использовать свои нефтегазовые богатства для финансирования инвестиций в другие сектора, которые снизят ее зависимость от углеводородов.
Такое заявление сделал президент страны Мохамед Ирфан Али во время поездки в США. Он пояснил, что речь идет о финансировании туризма, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.
Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Гайаны вырастет на 47% в этом году за счет разведки нефти, а правительство прогнозирует добычу около 800 000 баррелей в день к 2025 году.
Страна может обогнать Кувейт и стать крупнейшим в мире производителем сырой нефти на душу населения.
Али рассказал, что Гайана планирует использовать приток средств для строительства дорог и инфраструктуры, чтобы открыть другие области экономики, включая свои золотые, алмазные, бокситовые и медные рудники.
Президент сообщил, что страна также хочет защитить свои тропические леса Амазонки.
По его словам, густые джунгли, покрывающие большую часть его территории, могут генерировать более 100 миллионов долларов в год в виде углеродных кредитов.
В прошлом году правительство приняло законы о создании суверенного фонда благосостояния и увеличивает расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Опубликовано: Светлана Репина
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