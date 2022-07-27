Морковь действительно улучшает зрение, но не во всех случаях
Этот каротиносодержащий корнеплод особенно эффективен при одном глазном заболевании.
Морковь действительно очень полезна при куриной слепоте. Это расстройство зрения проявляется в том, что человек плохо видит в полумгле.
Это происходит из-за недостатка в организме витамина А. Морковь же богата каротиноидами, которые близки витамину А по химическому строению.
Эти вещества легко превращаются в организме человека в витамин А.
Но после того, как зрение восстановится после куриной слепоты, его больше нельзя улучшить с помощью моркови.
Опубликовано: Наталья Павлова
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