Армия Украины нанесла ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска во второй раз обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня.

Ряд украинских информационных агентств сообщил, что в ночь на 27 июля вооружённые силы Украины предприняли вторую попытку уничтожения Антоновского моста в Херсоне, нанеся по сооружению серию ракетных ударов. Информагентство ТАСС сообщает, что системы ПВО армии России смогли перехватить все угрозы со стороны ВСУ.

Тем не менее, в русскоязычном сегменте интернета появилась информация о том, что некоторые ракеты украинских войск не были перехвачены и полностью уничтожили Антоновский мост, по которому армия РФ снабжала свои подразделения в Херсоне через Крым.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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