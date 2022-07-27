Армия Украины нанесла ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска во второй раз обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня.

Ряд украинских информационных агентств сообщил, что в ночь на 27 июля вооружённые силы Украины предприняли вторую попытку уничтожения Антоновского моста в Херсоне, нанеся по сооружению серию ракетных ударов. Информагентство ТАСС сообщает, что системы ПВО армии России смогли перехватить все угрозы со стороны ВСУ.

Тем не менее, в русскоязычном сегменте интернета появилась информация о том, что некоторые ракеты украинских войск не были перехвачены и полностью уничтожили Антоновский мост, по которому армия РФ снабжала свои подразделения в Херсоне через Крым.