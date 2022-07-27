В Китае одобрено первое лекарство от COVID-19 местного производства, но его эффективность пока под вопросом
Регулятор здравоохранения Китая одобрил первую в стране отечественную таблетку от COVID-19. Препарат фармацевтической компании Genuine Biotech называется Azvudine.
Первоначально это лекарство было разработано и одобрено для лечения ВИЧ. Но с началом пандемии начались исследования препарата на предмет его способности лечить коронавирус.
На данный момент получено мало данных об эффективности Азвудина против COVID-19. Сообщается, что у 40%, принимавших лекарство, в течение семи дней ослабели симптомы.
В контрольной группе пациентов, которые не принимали лекарство, такой эффект наблюдался только у 10%.
Тем не менее, Genuine Biotech еще не обнародовала данные о том, снижает ли ее препарат количество госпитализаций или смертей, связанных с COVID.
Источник, знакомых с результатами испытаний, рассказал китайскому изданию Caixin, что результаты указывают на небольшую клиническую эффективность.
Для сравнения, в декабре прошлого года компания Pfizer сообщила, что ее таблетки от COVID, Paxlovid, снижают риск госпитализации или смерти на 89%, если пациенты принимают таблетки в течение трех дней после появления симптомов.
Пекин одобрил Paxlovid для использования в Китае в феврале, и исследовательская фирма Airfinity ожидает, что Paxlovid займет 79% мирового рынка противовирусных средств против COVID-19 в этом году.
Опубликовано: Светлана Репина
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