Дональд Трамп уверяет, что главная угроза безопасности Соединённых Штатов находится не снаружи, а внутри государства.

В ночь со вторника на среды бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что главной угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов является нынешнее правительство страны, представленное демократами, принимающими некомпетентные и нездоровые решения.

В связи с этим Трамп пообещал, что не бросит заниматься политикой у себя на родине, поскольку он до сих пор хочет делать Америку снова великой.