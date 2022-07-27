Трамп: главная угроза США исходит изнутри страны

Дональд Трамп уверяет, что главная угроза безопасности Соединённых Штатов находится не снаружи, а внутри государства.

В ночь со вторника на среды бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что главной угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов является нынешнее правительство страны, представленное демократами, принимающими некомпетентные и нездоровые решения.

В связи с этим Трамп пообещал, что не бросит заниматься политикой у себя на родине, поскольку он до сих пор хочет делать Америку снова великой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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