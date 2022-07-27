Агрономы рассказали, как и чем подкармливать баклажаны без химии

Как и любым другим огородным культурам, баклажанам требуются питательные вещества. Поэтому растения нужно подкармливать специальными препаратами и составами.

Большинство огородников предпочитают выращивать экологически чистый урожай. В таком случае стоит отказаться от использования магазинных удобрений и применять органику.

В период роста баклажанам нужен азот, чтобы наращивать зеленую массу. Источником этого элемента может стать травяной настой, приготовленный из обычных сорняков.

Таким раствором растения поливают под корень, повторяя процедуру каждые 10 дней. Первая подкормка актуальна через 2 недели после высадки растений в грунт.

На стадии цветения, образования завязей нужны фосфор и калий. Их источником является древесная зола. Ее лучше использовать в виде настоя: стакан золы развести в 10 л воды, настоять сутки и полить растения.

Тем огородникам, кто не боится использовать минеральные удобрения, стоит обратить внимание на суперфосфат и нитроаммофоску.

Для стимулирования формирования завязей и профилактики грибковых заражений можно воспользоваться гуматом калия.

Регулярные подкормки укрепляют растения, позволяют защитить их от болезней, получить хороший урожай крупных плодов с великолепными вкусовыми качествами.