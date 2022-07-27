Spiegel: жители Германии ожидают долгого кризиса из-за санкций против России

Большинство немецких граждан полагает, что Германию ожидает долгий экономический кризис.

Немецкая газета Der Spiegel сообщает, что центр исследований общественного мнения Civey провёл соцопрос, выяснив, что 71 процент граждан Германии ожидают затяжного экономического кризиса в собственной стране, вызванного российской военной спецоперацией в Украине и санкциями Запада против РФ. Вместе с тем те же 71 процентов немцев допускают, что в следующие пять лет жизнь в ФРГ станет лучше.

Ещё 36 процентов опрошенных немцев признались, что их личное экономическое положение стало значительно хуже после решения Берлина поддержать антироссийские санкции Европейского союза.