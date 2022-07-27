Bloomberg: США могут ввести санкции против Китая за покупку нефти у России
Американский сенатор Марко Рубио предложил ввести санкции против КНР за покупку российской нефти.
27 июля сенатор-республиканец Соединённых Штатов Марко Рубио предложил Конгрессу ввести санкции против Китая за покупку российской нефти. По мнению Рубио, покупая нефть у Москвы, Пекин поддерживает российскую специальную военную операцию на территории Украины. Примечательно, что проект закона Марко Рубио пока поддержали лишь несколько других сенаторов.
По мнению журналистов Bloomberg, данный проект вряд ли будет одобрен, поскольку администрация Джо Байдена не хочет мешать Китаю покупать российскую нефть. В команде Байдена уверены, что если КНР начнёт покупать энергоресурсы на Ближнем Востоке, до действия Пекина спровоцируют скачок цен на нефть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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