IDNES: города Чехии начали снимать флаг Украины на здании администрации

Ряд чешских городов снял украинские флаги, установленные на здания местных администраций.

Информационный портал iDNES сообщает, что чешские города стали массово снимать украинские флаги, поднятые на зданиях городской администрации во множестве населённых пунктов Чехии после начала российской специальной военной операции в Украине.

Глава чешского города Наход Нина Адольф сообщила, что в каждом городе свой повод для снятия украинского флага, однако местные жители стали жаловаться на то, что хотят видеть только флаг Чехии на зданиях своих мэрий. Также Адольф признала, что в Находе пока не планируют возвращать флаг Украины на здание городской администрации.