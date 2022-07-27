NRK: проститутки из Норвегии начали выдавать себя за граждан Украины
Норвежские проституки стали массово представляться гражданами Украины для получения дополнительной выгоды.
27 июля телеканал NRK сообщил, что проститутки из Норвегии, которые обычно не спешат раскрывать свою национальность, стали поголовно представляться украинками как перед местными клиентами, так и перед туристами. По данным NRK, подобное поведение сулит секс-работникам дополнительную выгоду.
В NRK сообщили, что проститутки из Норвегии пытаются спровоцировать некое сострадание к себе, представляясь украинками, за что обычно надеются получить больше денег, чем было заявлено в начале сеанса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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NRK: проститутки из Норвегии начали выдавать себя за граждан Украины
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