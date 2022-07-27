Администрация Байдена опасается, что страны Евросоюза могут прийти разобщиться на фоне нехватки газа из России.

Американский телеканал CNN утверждает, что команда Джозефа Байдена опасается, что Евросоюз может утратить единство в отношении поддержки санкций Вашингтона против России в условиях нехватки российского газа.

Для предотвращения подобной ситуации США направили в Париж и Брюссель представителя американской энергетической безопасности мос Хохштейн, которая должна предложить Европе меры на случай экстренного положения дел в сфере дефицита энергоресурсов.

Тажке CNN уверяют, что правительство Соединённых Штатов хотят убедить Германию и другие страны Европы не сворачивать работу собственных атомных электростанций.