CNN: Байден боится подрыва единства Евросоюза из-за нехватки российского газа
Администрация Байдена опасается, что страны Евросоюза могут прийти разобщиться на фоне нехватки газа из России.
Американский телеканал CNN утверждает, что команда Джозефа Байдена опасается, что Евросоюз может утратить единство в отношении поддержки санкций Вашингтона против России в условиях нехватки российского газа.
Для предотвращения подобной ситуации США направили в Париж и Брюссель представителя американской энергетической безопасности мос Хохштейн, которая должна предложить Европе меры на случай экстренного положения дел в сфере дефицита энергоресурсов.
Тажке CNN уверяют, что правительство Соединённых Штатов хотят убедить Германию и другие страны Европы не сворачивать работу собственных атомных электростанций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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