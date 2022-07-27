ВКС РФ впервые применили в Украине разведывательный комплекс на базе Су-34
Военно-космические силы России опробовали новый разведывательный комплекс на базе самолёта Су-34 в ходе спецоперации.
В среду утром источники в Минобороны России сообщили, что военно-космические силы РФ задействовали в спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс, установленный на базе стратегического бомбардировщика Су-34.
В ходе испытания боем данного комплекса было установлено, что разведкомплекс на платформе Су-34 способен эффективно выявлять скопление вражеской техники, в том числе украинские системы противовоздушной обороны и средства радиолокационной борьбы. После обнаружения подобных технических средств ВСУ они незамедлительно уничтожаются ударами высокоточного оружия армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок
NRK: проститутки из Норвегии начали выдавать себя за граждан Украины
Компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям
Newsweek: американский наёмник объяснил причины сбоев в работе Javelin у ВСУ
Spiegel: Шредер обсуждает в Москве поставки по «Северному потоку»