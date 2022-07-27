Global Times: в ООН заявили о вреде от санкций Запада против России

Специальный докладчик при ООН Елена Довгань утверждает, что антироссийские санкции Запада затрагивают самые уязвимые группы людей.

Китайская газета Global Times сообщает, что спецдокладчик ООН Елена Довгань заявила, что санкции коллективного Запада против России наносят урон наименее защищённым категориям граждан по всему миру, в том числе и в западных странах.

Довгань отметила, что ограничительные антироссийские меры западных государств толкают людей с низкой социальной ответственностью на криминалитет, проституцию, нанося попутный урон малообеспеченным слоям населения.