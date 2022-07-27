Эрдоган: Путин предложил построить в РФ завод по производству «Байрактаров»

По неофициальным данным CNN, турецкий концерн Baykar, производящий боевые беспилотники Bayraktar, якобы получил предложение о строительстве завода в России.

По информации источника, предложение о сотрудничестве представил сам президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает CNN Turk, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил политикам правящей в Турции Партии справедливости и развития, что Путин во время встречи в Тегеране предложил ему сотрудничество с Baykar.

"Он предложил построить завод в России, как это сделал Baykar в Объединенных Арабских Эмиратах", - сказал Эрдоган, которого цитирует CNN Turk.

Между тем, представитель концерна опроверг существование завода в ОАЭ. Он также не захотел комментировать российское предложение построить завод в России. Однако, по словам источников сайта middleeasteye.net, турецкая компания действительно строит производственную линию в ОАЭ.

Директор Baykar Makina Халук Байрактар дал интервью CNN на прошлой неделе. В ходе беседы он сказал, что гордится тем, что произведенный им беспилотник стал символом украинского сопротивления российскому наступлению. Он подчеркнул, что его компания никогда не сотрудничала с Россией и не будет этого делать в будущем.

Bayraktar TB2 — тактический ударный беспилотник. Он может работать от 12 до 24 часов и имеет максимальную дальность полета 150 километров. Его длина составляет 6,5 метра, а размах крыльев — 12 метров. Средняя крейсерская скорость техники составляет 130 км/ч, а максимальная — 220 км/ч.