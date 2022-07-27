Вашингтон призвал Киев выбрать генпрокурора, способного бороться с коррупцией

Соединенные Штаты во вторник призвали Украину выбрать надежного генерального прокурора, способного возобновить усилия по борьбе с коррупцией.

«Мы присоединяемся к народу Украины и подчеркиваем важность прозрачного назначения нового, высококвалифицированного и действительно независимого генерального прокурора», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Независимость и беспристрастность Генерального прокурора имеют решающее значение для обеспечения целостности усилий по привлечению к ответственности коррупционеров», — добавил он.

Нед Прайс отметил, что борьба с коррупцией в Украине, давняя забота США, тем более важна, что страна собирается присоединиться к Европейскому союзу.

«С коррупцией нужно бороться, даже несмотря на то, что Украина защищается от агрессивной войны России» , — сказал он, отметив, что если наступление Москвы представляет собой «внешнюю угрозу» , то «коррупция представляет собой внутреннюю угрозу».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в середине июля об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также главы службы безопасности Ивана Баканова.

Глава государства раскритиковал их за недостаточные усилия в борьбе с российскими шпионами и московскими коллаборационистами.

Соединенные Штаты, которые предоставили Украине миллиарды долларов помощи и ранее настаивали на важности борьбы с коррупцией. Тогдашний вице-президент Джо Байден в конце 2015 года оказывал давление на украинские власти, чтобы они уволили генерального прокурора Виктора Чокина по обвинению в сокрытии коррупции в Украине и саботаже государственных реформ.