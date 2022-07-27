Ведущая теледебатов между приемниками Джонсона потеряла сознание в прямом эфире

Теледебаты между кандидатами на место Бориса Джонсона на Даунинг-стрит были внезапно прерваны в прямом эфире во вторник, после того, как ведущая Кейт Макканн потеряла сознание.

Когда министр иностранных дел Лиз Трасс ответила на вопрос о войне в Украине, зрители услышали громкий звук и увидели испуганный взгляд Лиз Трасс, которая бросилась к источнику шума.

«Модератор дуэли Кейт Макканн потеряла сознание сегодня вечером в прямом эфире, и хотя она в порядке, медицинский совет состоит в том, что мы не должны продолжать дебаты», — говорится в заявлении NewsUK, группы, которой принадлежит TalkTV, и таблоида The Sun, организовавшего дебаты.

Трансляция дебатов между Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком была немедленно прервана, через тридцать минут после начала.