Ведущая теледебатов между приемниками Джонсона потеряла сознание в прямом эфире
Теледебаты между кандидатами на место Бориса Джонсона на Даунинг-стрит были внезапно прерваны в прямом эфире во вторник, после того, как ведущая Кейт Макканн потеряла сознание.
Когда министр иностранных дел Лиз Трасс ответила на вопрос о войне в Украине, зрители услышали громкий звук и увидели испуганный взгляд Лиз Трасс, которая бросилась к источнику шума.
«Модератор дуэли Кейт Макканн потеряла сознание сегодня вечером в прямом эфире, и хотя она в порядке, медицинский совет состоит в том, что мы не должны продолжать дебаты», — говорится в заявлении NewsUK, группы, которой принадлежит TalkTV, и таблоида The Sun, организовавшего дебаты.
Трансляция дебатов между Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком была немедленно прервана, через тридцать минут после начала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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