Во Франции все меньше желающих содержать украинских беженцев
Президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера в эфире France Info заявила, что украинским беженцам все сложнее пристроиться во Франции.
Причина сокращения интереса французов к благотворительной деятельности и предоставлении приюта беженцам заключается в недостаточном финансировании со стороны властей.
«Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтерства есть свои пределы», — отметила Шарьера.
Правительство обещало выплачивать 150−200 евро семьям, которые были готовы забрать к себе беженцев, но в итоге этой помощи они так и не получили.
Отметим, что та же ситуация отмечается и в соседней Германии, где приемные семьи сталкиваются с финансовыми трудностями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Во Франции все меньше желающих содержать украинских беженцев
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