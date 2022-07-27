Во Франции все меньше желающих содержать украинских беженцев

Президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера в эфире France Info заявила, что украинским беженцам все сложнее пристроиться во Франции.

Причина сокращения интереса французов к благотворительной деятельности и предоставлении приюта беженцам заключается в недостаточном финансировании со стороны властей.

«Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтерства есть свои пределы», — отметила Шарьера.

Правительство обещало выплачивать 150−200 евро семьям, которые были готовы забрать к себе беженцев, но в итоге этой помощи они так и не получили.

Отметим, что та же ситуация отмечается и в соседней Германии, где приемные семьи сталкиваются с финансовыми трудностями.