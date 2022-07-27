Алексей Панин напал на Святослава Вакарчука

Российский актер хотел пообщаться с украинским певцом, который приехал на гастроли в Испанию, однако тот на контакт не пошел.

Артист Алексей Панин, известный своими скандальными выходками и поливающий Россию помоями, живет сегодня в Испании. Недавно он опять попал в скандал, сообщает КП.

44-летний артист на этот раз напал на украинского певца Святослава Вакарчука.

Алексей предпринял попытку пообщаться с Вакарчуком, который должен был выступить в испанской Аликарте с концертом, однако Святослав на контакт не пошел.

«Меня послала недоделанная директриса Вакарчука. Мы знаем группу, участники спели 2 куплета, 3 припева, но это не «Битлз», — так отреагировал на отказ актер.

Он отметил, что украинцы ему говорили про Вакарчука, «что он дебил, он лучше всех знает, как любить Украину. Только что убедился, что он дебил», — заявил Панин.

Но вскоре пришлось умерить свой пыл - позвонили знакомые актера и попросили публично извиниться. Алексей Панин покаялся, что был эмоционален в своих высказываниях о музыканте, однако потребовал, чтобы Вакарчук ему сам перезвонил.