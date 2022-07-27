Science: Пандемия COVID-19 началась на рынке в китайском Ухане

Пандемия COVID-19 началась на рынке в китайском Ухане Такой вывод можно сделать из двум исследований, опубликованным во вторник, 26 июля в престижном журнале Science.

Предполагается, что это указывает на "весьма вероятное животное происхождение вируса", сообщило в среду Agence France Presse.

Первое исследование представляет собой географический анализ, показывающий, что первые случаи, обнаруженные в декабре 2019 года, были сосредоточены вокруг рынка Ухань. Второй — геномный анализ вируса из образцов, взятых у первых зараженных , который показывает, что вирус вряд ли будет широко распространяться среди людей до ноября 2019 года.

Один из авторов этого исследования, Майкл Воробей, вирусолог из Аризонского университета, в 2021 году подписал письмо с призывом серьезно рассмотреть гипотезу об утечке коронавируса из уханьской лаборатории.

"Однако данные, проанализированные с тех пор, заставили меня изменить свое мышление до такой степени, что и сегодня я считаю, что просто маловероятно, что вирус попадет в людей каким-либо другим путем, кроме как через торговлю животными на рынке в Ухане", - заявил Воробей.

Кристиан Андерсен из Научно-исследовательского института Скриппса, а также один из соавторов исследования, сказал: "Развенчали ли мы теорию утечки из лаборатории? Нет. Можем ли мы сделать это однажды? Нет. Но я думаю, что важно понять что возможны и другие сценарии. Но возможно не значит очень вероятно".

В первом исследовании анализировались места проживания первых 155 зараженных, выявленных в декабре 2019 года. Среди рассмотренных случаев люди, не имеющие прямого отношения к рынку, жили ближе к нему, чем работавшие на нем или посещавшие его в это время. Это указывает на то, что эти люди, вероятно, были заражены из-за их близости к рынку.

Исследователи также проанализировали образцы, взятые с рынка в январе 2020 года, например, из клеток или тележек. Их анализы показывают, что образцы, положительные на Sars-Cov-2, были сконцентрированы в юго-западной части рынка, именно там, где продавались живые животные (в том числе енотовидные собаки, лисы и т. д.).

Однако ни одно животное не было идентифицировано как посредник между летучими мышами , переносчиками коронавируса и человеком.

Второе исследование основано на анализе генома вируса, заразившего первых людей. Был сделан вывод, что до февраля 2020 г. существовали две вирусные линии, А и В, и что обе они, вероятно, возникли в результате двух отдельных случаев передачи вируса человеку.

Более ранние исследования показали, что линия B произошла от линии A. Исследователи отмечают, что важно понимать, откуда берутся животные, продаваемые на рынке Ухани , чтобы минимизировать будущие риски.

"Создается общее впечатление, что нет информации, которая могла бы что-то рассказать нам о происхождении пандемии COVID-19 . Это просто неправильно. Пандемии не требуют ответственного человека , но мы должны их понимать", — прокомментировал Кристиан Андерсен.