Русский, который идет до конца набрал в Сети 3,8 млн просмотров

Релиз на композицию «Я русский» исполнителя Ярослава Дронова собрал свыше 3,8 просмотров в YouTube.

Клип вышел в тренд после нескольких дней ротации на видеохостинге.

«„Я русский“ — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — отметил автор композиции Ярослав Дронов.

Продюсер Макс Фадеев открыл секрет, что музыкант шел к этому достижению и признанию долгих десять лет.

«Сколько нужно прожить, сколько нужно продумать, пройти, для того чтобы прийти к тому, что ты сам все это сумел сделать», — написал Фадеев о Дронове в своем телеграм-канале. Фадеев призвал всех поддержать Ярослава в его начинании.