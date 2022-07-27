Русский, который идет до конца набрал в Сети 3,8 млн просмотров
Релиз на композицию «Я русский» исполнителя Ярослава Дронова собрал свыше 3,8 просмотров в YouTube.
Клип вышел в тренд после нескольких дней ротации на видеохостинге.
«„Я русский“ — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — отметил автор композиции Ярослав Дронов.
Продюсер Макс Фадеев открыл секрет, что музыкант шел к этому достижению и признанию долгих десять лет.
«Сколько нужно прожить, сколько нужно продумать, пройти, для того чтобы прийти к тому, что ты сам все это сумел сделать», — написал Фадеев о Дронове в своем телеграм-канале. Фадеев призвал всех поддержать Ярослава в его начинании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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