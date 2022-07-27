Пугачеву и Галкина заподозрили в переезде в США

Политолог Зайцев рассказал, что пара выставила на продажу дом в подмосковной деревне Грязь и присмотрела жилье в Калифорнии.

Политолог Евгений Зайцев в интервью SOLENKA.INFO рассказал, что Максим Галкин и Алла Пугачева намерены перебраться на жительство в США и даже присмотрели дом в Калифорнии, сообщает Рамблер.

По словам политолога, особняк звезд в деревне Грязь под Москвой уже выставлен на продажу. Более того - якобы пара начала его реализацию еще весной - после отъезда в Израиль. Подмосковную недвижимость четы оценили в 700 миллионов российских рублей.

Зайцев рассказал, что Галкин с Пугачевой избавляются от имущества в России с целью переезда в США. Более того, пара уже присмотрела себе домик в Калифорнии, который намерена купить до наступления зимы. Этим сообщением политолог опроверг слухи об оформлении звездами гражданства Кипра.

Недавно стало известно о распродаже Галкиным своего автопарка в России. Однако личный автопарк Пугачевой при этом остается нетронутым.

Также стало известно, что Галкин единолично владеет особняком в деревне Грязь, а в собственности его жены - только одна квартира в центре Москвы.