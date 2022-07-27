Иран и Россия работают над созданием совместной системы платежей

Иран и Россия трудятся над созданием межбанковской системы, которая могла бы заменить систему SWIFT.

Замминистра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари 27 июля сообщил РИА Новости, что Москва и Тегеран занимаются созданием системы, аналогичной SWIFT.

По словам Мехди, оба государства должны дедолларизировать свои транзакции, а для этого нужно иметь специальную межбанковскую систему.

Иранский чиновник сказал, что и Иран, и Россия предложили по одному варианту системы-аналога SWIFT.

Обе стороны пришли к «вполне хорошему» соглашению, на основе которого валютные операции могли бы совершаться между Москвой и Тегераном, говорит Мехди.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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