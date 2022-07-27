У Пьера Нарцисса неожиданно нашелся внебрачный сын

О том что у умершего более месяца назад певца есть 8-летний наследник, заявила жительница Москвы по имени Ирен.

Ирен неожиданно резко для всех объявилась после смерти звезды. У близких певца утверждение женщины, будто она родила от Пьера Нарцисса, вызывают сомнения, пишет СтарХит.

Бывшая жена исполнителя Валерия Калачева, воспитывающая дочь, которая родилась в браке с певцом, заявила, что недавно убрала квартиру, где жил ее покойный экс-супруг, но не заметила там ни одной женской вещи.

"Если бы с Пьером кто-то был там днями и ночами, наверно, что-то должно было бы остаться", - но, подчеркнула, если женщина и затусовалась с ним пару дней, это не значит, что Пьер бы женился на ней.

Продюсер Сергей Дворцрв, работавший с Нарциссом бок о бок, новостью о сыне не удивлен. Он считает, что таким образом некоторые попросту хотят заявить о себе.

«Найдутся любовницы, жены. Возможно, у Пьера кто-то действительно был, однако... Сейчас можно говорить, что угодно. Новость о внебрачном сыне Пьера наверняка миф. Пока ничего не доказано!» — считает Дворцов.