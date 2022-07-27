Украина запросила 20 миллиардов долларов в МВФ
Украина надеется на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в размере 15-20 миллиардов долларов.
Соответствующие консультации с фондом продолжаются, сообщил глава Центробанка Украины Кирилл Шевченко агентству Reuters во время пребывания в Лондоне.
«МВФ всегда был партнером Украины во время войны», — сказал он.
«Я надеюсь, что программа может начаться в этом году», - добавил Шевченко.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством после запрета «Руки вверх»
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Кучера посмеялся над запретом выступлений "Руки вверх!" в Эстонии на 5 лет
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок