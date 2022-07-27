Украина запросила 20 миллиардов долларов в МВФ

Украина надеется на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в размере 15-20 миллиардов долларов.

Соответствующие консультации с фондом продолжаются, сообщил глава Центробанка Украины Кирилл Шевченко агентству Reuters во время пребывания в Лондоне. 

«МВФ всегда был партнером Украины во время войны», — сказал он.

«Я надеюсь, что программа может начаться в этом году», - добавил Шевченко.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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