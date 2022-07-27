CNN сообщает о панике в Европе и США в связи с решением «Газпрома» прекратить поставки газа в Германию

Американский телеканал CNN сообщает о "панике по обе стороны Атлантики" в связи с решением "Газпрома" прекратить поставки газа в Германию.

В администрации США не исключают, что зимой в Европе может возникнуть дефицит. При этом американцы надеются, что перед лицом кризиса западные государства останутся едины с политикой президента России Владимира Путина и с Украиной.

В понедельник российская компания "Газпром" объявила, что с 27 июля поток газа по газопроводу "Северный поток—1" будет сокращен примерно до 20 процентов пропускной способности. В настоящее время используется 40 процентов максимальной пропускной способности.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек обвинил власти Москвы в "вероломной игре". Он напомнил, что Германия будет получать газ из Норвегии и Нидерландов.

Во вторник соглашение было достигнуто между министрами энергетики 27 стран-членов на встрече в Брюсселе. Он предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15 процентов, которое, как ожидается, начнется в следующем месяце и продлится до конца марта 2023 года.

Как сообщает CNN, по словам официальных лиц США, решение российской компании состоит в том, чтобы исполнить "величайший страх" и Запад оказался на "неизведанной территории" с точки зрения количества газа зимой.

Официальные лица США, отмечает CNN, обеспокоены возможностью острой нехватки газа в Европе зимой. Они также считают, что плана по сокращению потребления газа на 15% может оказаться недостаточно для компенсации дефицита.

Как сообщает CNN, американцы обеспокоены тем, что ситуация в Европе может повлиять и на США и привести к повышению цен на газ и электроэнергию.