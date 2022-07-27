Германия приняла долгосрочное решение по системам ПВО Patriot в Словакии
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала Словакии долгосрочное размещение немецких солдат и зенитных ракет для защиты от российской угрозы.
««Patriot» останутся здесь столько, сколько вам нужно», — сказала она во вторник после встречи со своим коллегой Иваном Корцком в столице Словакии Братиславе.
«Это не прецедент, это солидарность в действии. Мы также вместе занимаемся этим вопросом безопасности».
Системы ПВО Patriot и около 300 солдат Бундесвера находились в Словакии с середины марта после начала войны на Украине.
Кроме того, в апреле Бундесвер направил еще около 300 солдат в многонациональную боевую группу. Бербок отметила, что в настоящее время там размещено 640 солдат.
Восточные союзники по НАТО чувствуют особую угрозу со стороны России. Хотя у Словакии нет границы с Россией, у нее есть граница с Украиной протяженностью более 100 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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