Германия приняла долгосрочное решение по системам ПВО Patriot в Словакии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала Словакии долгосрочное размещение немецких солдат и зенитных ракет для защиты от российской угрозы.

««Patriot» останутся здесь столько, сколько вам нужно», — сказала она во вторник после встречи со своим коллегой Иваном Корцком в столице Словакии Братиславе.

«Это не прецедент, это солидарность в действии. Мы также вместе занимаемся этим вопросом безопасности».

Системы ПВО Patriot и около 300 солдат Бундесвера находились в Словакии с середины марта после начала войны на Украине.

Кроме того, в апреле Бундесвер направил еще около 300 солдат в многонациональную боевую группу. Бербок отметила, что в настоящее время там размещено 640 солдат.

Восточные союзники по НАТО чувствуют особую угрозу со стороны России. Хотя у Словакии нет границы с Россией, у нее есть граница с Украиной протяженностью более 100 километров.