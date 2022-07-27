Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров

Увеличение стоимости газа составило около 7% по сравнению с предыдущими показателями, причем в данный момент прослеживается тенденция к ее дальнейшему росту.

На биржевой площадке ICE Futures цена газа достигла 2250 долларов США за 1000 кубометров. Подорожание случилось на фоне заявлений «Газпрома» об очередном сокращении поставок голубого топлива по газопроводу «Северный поток». Российский газовый монополист сообщает, что это обусловлено необходимостью планового ремонта и технического обслуживания очередной турбины. Напомним, что первая турбина пока еще не вернулась из ремонта, который осуществлялся специалистами Siemens, причем задержка обусловлена западными санкциями в отношении России.

Ожидается, что цена будет расти и дальше. Остановить тенденцию к увеличению стоимости газа могли бы положительные новости — например, об успешных для Европы переговорах экс-канцлера Германии Шредера с руководством России по вопросам поставки газа, которые он в настоящее время проводит в Москве. Однако пока официальных сообщений об этих переговорах не было.