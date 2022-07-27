Дочь Александра Серова Мишель пришла к отцу, чтобы доказать, что он ее не выгонял из дома

Певица заверила, что у них нет никакого конфликта, и в подтверждение выложила видео о встрече с папой.

28-летняя Мишель Серова решила опровергнуть разлетевшуюся по Сети информацию, будто они с отцом в ссоре, и Александр Серов выгнал дочь из дома.

Как напоминает Космополитен, в начале июля Мишель вместе с мужем Романом Жуковым и детьми уехали из дома отца девушки. Якобы Серов даже сроку на выезд им дал всего три дня.

Молодая мама заявила: на самом деле певец просто хотел побыть в одиночестве после пернесенного коронавируса. В качестве подтверждения сказанному Мишель выложила видео ее встречи с отцом, к которому она приехала в гости и где они говорят друг другу теплые слова. 

«Мы хотели развеять сомнения, будто мы не общаемся, в ссоре, будто кто-то кого-то выгонял. Всё нормально! Мир, дружба. Всё хорошо!», — отметила Серова.

Музыкант тоже продемонстрировал бодрое настроение. И пожелал всем позитива и удачи во всех делах. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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