Трамп предупредил, что США может повторить судьбу СССР

Экс-президент США Дональд Трамп заявил об угрозе для Соединенных штатов Америки превратиться в СССР, Кубу или Венесуэлу.

Бывший американский лидер Дональд Трамп 27 июля выступил в Вашингтоне, где заявил, что главной угрозой для США является внутренняя угроза.

По словам Трампа, такая угроза может привести к тому, что Америка повторит судьбу Советского Союза, Венесуэлы или Кубы.

В США наблюдается несколько важных проблем таких, как рост коррупции в системе образования, волна мигрантов, рост преступности и инфляция.

Трамп сказал, что будет продолжать свою работу в политике, несмотря на то, что «коррумпированная» государственная машина пытается ему помешать.