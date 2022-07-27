Трамп предупредил, что США может повторить судьбу СССР
Экс-президент США Дональд Трамп заявил об угрозе для Соединенных штатов Америки превратиться в СССР, Кубу или Венесуэлу.
Бывший американский лидер Дональд Трамп 27 июля выступил в Вашингтоне, где заявил, что главной угрозой для США является внутренняя угроза.
По словам Трампа, такая угроза может привести к тому, что Америка повторит судьбу Советского Союза, Венесуэлы или Кубы.
В США наблюдается несколько важных проблем таких, как рост коррупции в системе образования, волна мигрантов, рост преступности и инфляция.
Трамп сказал, что будет продолжать свою работу в политике, несмотря на то, что «коррумпированная» государственная машина пытается ему помешать.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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