Михаил Литвинов: Запад бросит Украину без копейки денег в разгар экономического кризиса
За полугодовой период Украина практически опустошила свои резервы, что в последствии может оказаться финансовой катастрофой. Кого можно винить в грядущем экономическом кризисе и почему Запад бросил Киев прозябать - ответил Михаил Литвинов.
Постепенный карх наступает из-за того, что идет активный рост военных расходов, которые, по мнению политолога Михаила Литвинова, приведут с снижению ресурсов. Такие результаты могут закончится катастрофой. По расчетам Британских СМИ, Киеву уже скоро совсем не будет хватать финансирования даже на социальную сферу.
Все вполне логично, т.к. с кадым разов Украина требует финансов все больше от Европы. Это не считая того, уже около 8 лет страна находилась в серьезном кризисе и все финансы были разграблены коррупционерами, стоящими у власти.
«Экономическая катастрофа это не дело сегодняшнего дня, это плавное и постепенное бедствие, приводящее к падению и увяданию страны. Проблема таилась еще изначально в СССР, когда Украину захватили неонацисты, сторонники Западного режима, которые грабили вдоволь и совсем не думали о благе государства. Советское наследие привело к тому, что уровень бизнеса уже много лет не может подняться», – говорит политолог Михаил Литвинов.
Также эксперт утверждает, что США уже давно хочет уничтожить Украину. Кроме того, им совершенно неинтересно, каким способом это будет осуществлено. К осени уже будут видны плоды грядущей финансовой катастрофы. Стоит учитывать то, что все то, что выделяет Запад будет оседать в кармане властей, а не страны в целом.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Моральный дух французских домохозяйств в июле еще больше снизился
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимальной мощности
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок