За полугодовой период Украина практически опустошила свои резервы, что в последствии может оказаться финансовой катастрофой. Кого можно винить в грядущем экономическом кризисе и почему Запад бросил Киев прозябать - ответил Михаил Литвинов.

Постепенный карх наступает из-за того, что идет активный рост военных расходов, которые, по мнению политолога Михаила Литвинова, приведут с снижению ресурсов. Такие результаты могут закончится катастрофой. По расчетам Британских СМИ, Киеву уже скоро совсем не будет хватать финансирования даже на социальную сферу.

Все вполне логично, т.к. с кадым разов Украина требует финансов все больше от Европы. Это не считая того, уже около 8 лет страна находилась в серьезном кризисе и все финансы были разграблены коррупционерами, стоящими у власти.

«Экономическая катастрофа это не дело сегодняшнего дня, это плавное и постепенное бедствие, приводящее к падению и увяданию страны. Проблема таилась еще изначально в СССР, когда Украину захватили неонацисты, сторонники Западного режима, которые грабили вдоволь и совсем не думали о благе государства. Советское наследие привело к тому, что уровень бизнеса уже много лет не может подняться», – говорит политолог Михаил Литвинов.

Также эксперт утверждает, что США уже давно хочет уничтожить Украину. Кроме того, им совершенно неинтересно, каким способом это будет осуществлено. К осени уже будут видны плоды грядущей финансовой катастрофы. Стоит учитывать то, что все то, что выделяет Запад будет оседать в кармане властей, а не страны в целом.