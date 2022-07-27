Mercedes намерен сократить потребление газа до 50 процентов
Из-за энергетического кризиса Mercedes-Benz готовится сократить потребление природного газа на предприятиях в Германии до 50 процентов.
Производитель автомобилей намерен заменить газ «зеленым электричеством из возобновляемых источников энергии», заявил генеральный директор Ола Каллениус в среду в Штутгарте на конференции, посвященной бизнес-показателям за первое полугодие.
По словам генерального директора, автопроизводитель уже сократил потребление газа на десятую часть. К примеру, покрасочный цех на крупном швабском заводе в Зиндельфингене может в экстренной ситуации обойтись без газоснабжения.
Многие компании в ФРГ также готовятся к тому, что Россия продолжит сокращать поставки газа в ответ на санкции Запада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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