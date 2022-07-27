The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Источники британского таблоида The Telegraph сообщили, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Часть представителей британской Консервативной партии решили выдвинуть Джонсона на должность Генсека НАТО. По имеющейся у The Telegraph информации, Вашингтон наверняка поддержит кандидатуру бывшего премьера Великобритании на этот пост, поскольку Джонсон известен своей активной антироссийской позицией.
Еще одним фактором в пользу Джонсона является то, что администрация США начинает с недоверием относиться к представителям из государств — членов Евросоюза. Однако против британского экс-премьера выступает тот факт, что Генеральный секретарь НАТО назначается единогласным голосованием стран — членов Североатлантического альянса, а на это Джонсон рассчитывать не может. Так, источник The Telegraph почти убежден, что против бывшего премьера Великобритании выступит президент Франции Макрон.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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