В Берлине фактически не осталось свободных мест для беженцев из-за наплыва украинцев в ФРГ

Ситуация с размещением беженцев в Берлине, которая и без того была напряженной, резко обострилась.

Поскольку осталось всего несколько мест, сейчас должен быть введен в действие план действий в чрезвычайных ситуациях, заявила в среду немецкому агентству печати сенатор по вопросам интеграции Катя Киппинг.

Планируется открыть большую палатку примерно на 900 спальных мест, которая пока является резервом на территории украинского центра прибытия в Тегеле. Также будет рассмотрен вопрос аренды мест для ночлега в общежитиях или установки дополнительных палаток.

По словам Киппинг, Берлину в течение некоторого времени приходилось принимать большое количество беженцев, потому что «почти все другие федеральные земли» выпали из общенациональной системы распределения.

«На самом деле существует мораторий на прием для людей, которые подают заявление на получение убежища в первый раз», - отметила сенатор.

С ее слов, другие регионы Германии обосновывали это тем, что они были сильно обременены тем, что принимают украинских беженцев.