Собчак посмеялась над Киркоровым, выложившим фото с остановки в Крыму

Журналистка и блогер Ксения Собчак продолжает "подкалывать" российских знаменитостей. В этот раз предметом для шутки стал снимок поп-короля Филиппа Киркорова с автобусной остановки в Феодосии. "Это не Италия!".

Острая на язык Ксения Собчак не упустила повод подшутить на Филиппом Киркоровым, который выложил в сеть снимок, где он позирует на автобусной остановке в Крыму.

Собчак выложила в сеть ироничную публикацию по поводу.

Если увидите на остановке двухметрового туриста - это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать.

Причиной для смеха стало фото Киркорова, которым тот поделился со своими подписчиками. Поп-король стоит на автобусной остановке, на которой значится указатель "Феодосия".

Артист намерен выступить с концертами в Феодосии и Ялте.

Ранее сообщалось, что жители полуострова собирают подписи под обращениями с требованием отменить выступления Киркорова в крымских городах.

До этого сообщалось, что Киркоров навещал санатории в Крыму, где восстанавливаются военнослужащие после службы на Донбассе. Поп-король приглашал военных посетить свои концерты.

Посещая госпиталь король российской эстрады вручил пациентам подарки.

Это герои! Это героизм! ... Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорого - жизни. Я хотел их поддержать. Пока мы там поем и развлекаем людей, они там отдают свою жизнь - за нас

Киркоров подарил военным книги со своим автографом и билеты на свои выступления.