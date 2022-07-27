Собчак посмеялась над Киркоровым, выложившим фото с остановки в Крыму
Журналистка и блогер Ксения Собчак продолжает "подкалывать" российских знаменитостей. В этот раз предметом для шутки стал снимок поп-короля Филиппа Киркорова с автобусной остановки в Феодосии. "Это не Италия!".
Острая на язык Ксения Собчак не упустила повод подшутить на Филиппом Киркоровым, который выложил в сеть снимок, где он позирует на автобусной остановке в Крыму.
Собчак выложила в сеть ироничную публикацию по поводу.
Если увидите на остановке двухметрового туриста - это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать.
Причиной для смеха стало фото Киркорова, которым тот поделился со своими подписчиками. Поп-король стоит на автобусной остановке, на которой значится указатель "Феодосия".
Артист намерен выступить с концертами в Феодосии и Ялте.
Ранее сообщалось, что жители полуострова собирают подписи под обращениями с требованием отменить выступления Киркорова в крымских городах.
До этого сообщалось, что Киркоров навещал санатории в Крыму, где восстанавливаются военнослужащие после службы на Донбассе. Поп-король приглашал военных посетить свои концерты.
Посещая госпиталь король российской эстрады вручил пациентам подарки.
Это герои! Это героизм!
...
Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорого - жизни. Я хотел их поддержать. Пока мы там поем и развлекаем людей, они там отдают свою жизнь - за нас
Киркоров подарил военным книги со своим автографом и билеты на свои выступления.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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